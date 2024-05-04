Учения НАТО назвали подготовкой к потенциальному конфликту с Россией Захарова: учения НАТО указывают на подготовку к потенциальному конфликту с РФ

Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

В рамках учений Steadfast Defender 2024 НАТО серьезно готовится к возможному конфликту с Россией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, сценарий учений предполагает использование всех доступных инструментов, включая гибридные и обычные вооружения, для проведения совместных действий против России.

Можно сделать вывод, что страны НАТО серьезно готовятся к потенциальному конфликту с нами, о чем свидетельствуют высказывания высокопоставленных представителей Альянса — главы Военного комитета Роберта Бауэра и верховного главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, — отметила дипломат.

Ранее сообщалось, что Швеция впервые с момента вступления в НАТО оказала поддержку Вооруженным силам США на военных учениях Immediate Response 24. Отмечается, что проходящие на территории государства мероприятия являются частью еще более масштабных учений Альянса — Steadfast Defender 24. Их задача заключается в проверке возможности переброски войск из Северной Америки в Северную Европу.

Командование Вооруженных сил Польши ранее сообщило, что в первых числах мая осуществит массовую переброску военной техники на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью. Варшава связала перемещение военных с проведением учений НАТО Steadfast Defender 2024.