Польша предупредила о переброске техники к границе с Россией из-за учений ВС Польши заявили, что к границе с Россией перебросят технику на учения НАТО

Фото: nato.int

Командование Вооруженных сил Польши в соцсети Twitter (Х) сообщило, что в первых числах мая осуществит массовую переброску военной техники на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью. Варшава связала перемещение военных с проведением учений НАТО Steadfast Defender 2024. Командование попросило поляков сохранять особую осторожность при встрече военных колонн на дорогах.

Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в районах Западно-Поморского, Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств, — говорится в публикации командования.

НАТО проводит крупнейшие со времен холодной войны учения Steadfast Defender 2024. С февраля по май в них принимает участие около 90 тысяч военнослужащих из стран Альянса. Целью военных игр объявлены усовершенствование защиты от противников и быстрое развертывание сил.

Ранее командующий американскими сухопутными войсками в Европе Дэррил Уильямс сообщил, что военные учения стран НАТО «фактически» проводятся против России. Генерал отметил, что в прошлом на таких учениях «имя противника не называлось». Весенние учения Альянса представляют «грандиозную демонстрацию силы НАТО, крупнейшую с начала холодной войны», и имитацию того, как на современном этапе выглядел бы конфликт великих держав. Они проходили в Польше, Германии, балтийских и других странах. Уильямс считает, что учения должны изменить «расчеты» противников НАТО.