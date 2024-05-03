Швеция впервые оказала поддержку армии США в рамках учений НАТО

Фото: NATO

Швеция впервые с момента вступления в НАТО оказала поддержку Вооруженным силам США на военных учениях Immediate Response 24, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны королевства. Отмечается, что проводящиеся на территории государства мероприятия являются частью еще более масштабных учений Альянса — Steadfast Defender 24. Их задача заключается в проверке возможности переброски войск из Северной Америки в Северную Европу.

В ходе учений подразделения армии США перемещаются из Норвегии в Финляндию, проходя через шведскую область Норрботтен. По задумке, вооруженные силы королевства и гражданские административные органы должны обеспечить им поддержку. Командующий Северным военным округом Швеции Ларс Карлссон подчеркнул, что королевство рассматривает Immediate Response 24 не просто как учения, а как проверку составленных офицерами и генералами боевых планов. По его словам, в настоящее время они демонстрируют свою эффективность.

Помогая в Швеции нашим американским союзникам, мы укрепляем оперативный потенциал всего Альянса, — заверил он.

Как сообщалось ранее, правительство Швеции усиливает защиту своей энергетики по примеру Украины. По мнению экспертов информагентства Bloomberg, в Стокгольме готовятся к возможному вооруженному конфликту.