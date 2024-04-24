Украина помогла Швеции подготовиться к войне Bloomberg: Швеция усиливает защиту энергетики с оглядкой на Украину

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Власти Швеции решили заняться усилением защиты энергетической инфраструктуры на случай вооруженного конфликта, пишет Bloomberg. По данным агентства, такие меры предпринимаются с учетом ситуации на Украине, где в результате боевых действий возникают проблемы с электроснабжением.

Так, местные власти уже передумали демонтировать электростанцию Oresundsverket в Мальме. Вместо этого объект снова введут в эксплуатацию с расчетом на обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии даже в условиях войны.

Как уточняет Bloomberg, действия шведского правительства указывают на растущие опасения расширения украинского конфликта. Кроме того, европейские власти опасаются гибридных атак, вроде тех, что вывели из строя газопроводы «Северного потока».

Ранее стало известно, что Харьков прекратил самостоятельно генерировать электричество. Соответствующее заявление сделал мэр города Игорь Терехов. По его словам, такая ситуация связана с серьезным повреждением местной энергетической инфраструктуры.

Терехов напомнил, что в результате ударов в Харькове не осталось рабочих трансформаторных подстанций и тепловых электростанций. Энергоснабжение города обеспечивается за счет других регионов. При этом в харьковской энергосистеме по-прежнему сохраняется серьезный дефицит.