Украина попросила МОК отстранить россиян и белорусов от соревнований Украина попросила МОК отстранить гребцов из РФ и РБ от квалификации в Венгрии

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Украина подала прошение Международному олимпийскому комитету об отстранении российских и белорусских гребцов от квалификации в Венгрии, сообщает Telegram-канал Readovka. В обращении говорится о грубом нарушении рекомендаций МОК.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бидный, а также президент Федерации каноэ Михаил Сливинский в совместном письме апеллировали к рекомендациям МОК, в которых говорится, что команды атлетов с российскими и белорусскими паспортами не могут быть допущены до соревнований. При этом утверждается, что в других видах спорта участие команд-дуэтов или пар (четверок в гребле) из России и Белоруссии не разрешается.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что российских участников Олимпийских игр 2024 года в Париже могут дисквалифицировать за демонстрацию национального флага или символа Z. Он добавил, что политические демонстрации запрещены на соревнованиях и на подиумах.

Бах также отмечал, что МОК выражает полное доверие Всемирному антидопинговому агентству и указанным им правилам контроля. Так он прокомментировал ситуацию с положительными допинг-пробами китайских пловцов, которых допустили до участия в Олимпиаде.