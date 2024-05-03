Украине указали на последний шанс спастись: новости СВО на утро 3 мая

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Союзники Киева должны инициировать начало мирных переговоров с Москвой, чтобы спасти Украину, заявил экс-помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург. По его мнению, это единственная возможность для киевских властей, чтобы избежать разрушения страны.

В противном случае территория Украины сократится не только из-за боевых действий, но и по причине внутренней политической турбулентности, уточнил фон Шуленбург. Экс-помощник генсека ООН уверен, что Запад обманул украинское правительство, когда сделал государство полем боя за свои геополитические интересы.

Главные новости о том, что произошло в зоне военной операции к вечеру 2 мая, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ пообещали потерю стратегически важного города

Украинские военные будут вынуждены покинуть Часов Яр на фоне продолжающихся ударов Вооруженных сил РФ, сообщил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, такой исход неизбежен и является лишь вопросом времени.

Падение стратегически важного города откроет России путь к последним крупным населенным пунктам в ДНР, которые находятся под контролем Киева, отмечают журналисты. Украина на данный момент переживает самый тяжелый момент с начала спецоперации, считает Скибицкий.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

В МИД РФ объяснили причину отказа Британии от слов об ударах по России

Резонанс, который возник после заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины обстреливать Россию британским оружием, вынудил Лондон «дать заднюю», написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, по этой причине агентство Reuters удалило статью с сайта.

При этом Reuters пообещало выпустить обновленную версию интервью. Публикация появится «в установленном порядке», отметила Захарова.

Стала известна мощность бомбы, которую использовали для подрыва Крымского моста

Служба безопасности Украины (СБУ) применила для подрыва Крымского моста в 2022 году бомбу мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила, сообщил «Коммерсант». По информации СМИ, она сработала от сигнала GPS-навигатора.

К такому выводу эксперты пришли после проведенной взрывотехнической экспертизы. Бомба оказалась сделана на основе ракетного топлива, уточнили журналисты.

Фундаментом для заряда послужило смесевое взрывчатое вещество, содержащее перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы, подтвердили специалисты. Оболочкой устройства послужила полиэтиленовая пленка толщиной 0,1 мм, говорится в статье.

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press Теракт на Крымском мосту

В Германии пришли в ужас из-за прорыва российской армии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в тяжелом положении в районе города Часов Яр, где российским военным удалось совершить прорыв, признал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его словам, взятие укрепрайона обернется для Киева серьезными последствиями.

Падение города позволит ВС РФ начать наступление на крупные населенные пункты в Донецкой Народной Республике, обратил внимание Ваннер. Речь идет о Константиновке, Славянске и Краматорске, констатировал корреспондент.

«Грады» продолжают разносить позиции ВСУ на фронте

Расчеты РСЗО «Град», входящие в группировку прикрытия госграницы, поразили пункты временной дислокации и живую силу ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, российские бойцы также уничтожили военную технику противника.

Подтвердить уничтожение целей удалось с помощью кадров объективного контроля, уточнили в ведомстве. Командир ракетного взвода с позывным Ока отметил, что ВСУ потеряли в результате операции три пункта дислокации, пять автомобилей, и до 15 человек личного состава.

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