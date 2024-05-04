На Украине объяснили, почему Киев заговорил о мирных переговорах Политолог Постернак: в Киеве заговорили о мире из-за настроений в обществе

Фото: МО Украины

Власти Украины заговорили о возможности мирных переговоров, поскольку социологические опросы свидетельствуют об усталости украинцев от боевых действий, заявил в интервью журналу «Фокус» политолог Олег Постернак. По его словам, смена победоносной риторики Киева произошла, когда украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал саммит в Швейцарии.

Украинские власти понимают, что нельзя постоянно гнуть линию «до победного конца», отдаленную и очень туманную. Нужно поддержать и ту часть общества, которая надеется на мир, — сказал Постернак.

По его словам, власти видят смену настроений в обществе, особенно под влиянием закона о мобилизации.

Ранее экс-помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург заявил, что союзники Киева должны инициировать начало мирных переговоров с Москвой, чтобы спасти Украину. По его мнению, это единственная возможность для киевских властей, которая позволит избежать разрушения страны.

В противном случае территория Украины сократится не только из-за боевых действий, но и по причине внутренней политической турбулентности, уточнил фон Шуленбург. Экс-помощник генсека ООН уверен, что Запад обманул украинское правительство, когда сделал государство полем боя за свои геополитические интересы.