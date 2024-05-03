На Западе рассказали о единственном шансе спасти Украину Экс-помощник генсека ООН фон Шуленбург: Украину спасут только переговоры о мире

Фото: МО Украины

Союзники Киева должны инициировать начало мирных переговоров с Москвой, чтобы спасти Украину, заявил изданию Weltwoche экс-помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург. По его мнению, это единственная возможность для киевских властей, чтобы избежать разрушения страны.

Если мы действительно хотим быть друзьями для Украины, как мы говорим, то это должно быть не оружие. Мы должны попытаться достичь мира путем переговоров, — обратил внимание бывший дипломат.

В противном случае территория Украины сократится не только из-за боевых действий, но и по причине внутренней политической турбулентности, уточнил фон Шуленбург. Экс-помощник генсека ООН уверен, что Запад обманул украинское правительство, когда сделал государство полем боя за свои геополитические интересы.

Украинцы теперь проливают кровь и отдают жизни, а их страна разрушается. По большому счету у нее больше нет будущего, — констатировал собеседник издания.

Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс допустил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу этого года. По его словам, как минимум к этому сроку президент РФ Владимир Путин сможет диктовать условия мирного урегулирования.