Стало известно о срыве контратаки ВСУ на Авдеевском направлении Военкор Руденко: ВС России сорвали контратаку ВСУ на Авдеевском направлении

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил в Telegram-канале, что Вооруженные силы России сорвали контратаку украинских войск на Авдеевском направлении в зоне спецоперации. По его словам, 41-я гвардейская армия уничтожила танк Abrams и одну боевую машину Bradley. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Сегодня утром на Авдеевском направлении 41-й гвардейской армией была сорвана контратака противника. Уничтожен один Abrams и один Bradley. Abrams обездвижили, затем уничтожили высокоточным боеприпасом, Bradley — дроном-камикадзе, — написал Руденко.

Он добавил, что при ликвидации пехоты противника участвовала артиллерия. Кроме этого, как подчеркнул Руденко, российские средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8 ВСУ. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что активное продвижение российских войск в зоне спецоперации связано сразу с несколькими факторами. По его словам, во-первых, живая сила противника тает, в то время как в России продолжается набор добровольцев. Во-вторых, как отметил Сладков, в ВС РФ поступает новая боевая техника, а ВСУ продолжают нести большие потери.