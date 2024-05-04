«Провальная стратегия»: на Украине обвинили Зеленского в неудачах на фронте Экс-депутат Рады Береза: отставка Залужного стала причиной проблем ВСУ на фронте

Фото: МО Украины

Украинские военные находятся в тяжелом положении на фронте после отставки бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил экс-депутат Верховной рады Борислав Береза, передает Telegram-канал URA.RU. По его словам, ответственность за это несет президент Украины Владимир Зеленский.

У нас сейчас на фронте большие проблемы. Они произошли по трем причинам. Первая причина — это то, что Владимир Зеленский не прислушивался к советам и решениям военного руководства в лице Валерия Залужного и [экс-начальника Генштаба] Сергея Шапталы, — обратил внимание Береза.

Отставка военного командования ВСУ фактически привела к временной потере управления, подчеркнул экс-депутат. Последней причиной он назвал отказ властей от проведения мобилизации. Решения Зеленского в итоге вылились в то, что Украина теряет позиции в зоне СВО, а в скором времени отдаст Часов Яр, констатировал Береза.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ в панике покидают поселок Архангельское под Авдеевкой. Противник пытается вырыть окопы на подступах к населенному пункту, писал ТАСС. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что национальная армия должна поддержать нынешнюю динамику в зоне проведения военной операции, когда с украинской стороны нарастает паника. По его словам, информация об этом приходит из первых рук — в частности от военных, которые приезжают в отпуск.