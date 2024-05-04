МВД РФ объявило в розыск Зеленского и Порошенко: зачем, какие последствия

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского и бывшего украинского лидера Петра Порошенко, номер и содержание статьи не раскрываются. Что это означает?

Зачем РФ объявила в розыск Порошенко и Зеленского

«Примечательно, что уголовное дело заведено на Зеленского еще до истечения срока его президентских полномочий. Разговаривать с главарем киевского режима уже никто не будет. А если „переговоры“ и будут, то только в присутствии следователя», — написал военкор Евгений Поддубный.

«Рыбарь» считает, что у такого решения МВД, возможно, будут свои юридические последствия.

«Главное — не забывать, что для реального наказания украинских преступников не обойтись без мер физического характера, будь то удары по местам их пребывания или даже захват в окруженных Харькове или Киеве. Иных вариантов нет. Впрочем, соблюдение необходимых юридических формальностей этому делу (если за него действительно возьмутся всерьез) вряд ли сильно помешает», — отметили авторы Telegram-канала.

Канал «Юрист на ногах» подчеркнул, что Россия таким образом показывает нелегитимность киевской власти.

«Этот шаг означает, что против Зеленского и компании возбуждено уголовное дело, в рамках которого и объявлен розыск. В свою очередь, все вышесказанное означает, что никаких переговоров с этими людьми быть не может, так как Россия не ведет переговоров с теми, кого разыскивает за совершенные преступления. Этот шаг — не просто формальный пинок Зеленскому. Он означает, что переговоры с ним возможны лишь об одном — о его сдаче. Фактически с сегодняшнего дня Украина объявлена незаконным образованием, а ее руководство подлежит аресту и суду», — написал автор Telegram-канала.

Фото: Petro Poroshenko/via Global Look Press Петр Порошенко

Политолог Сергей Марков заявил, что «не видит логики в действиях МВД».

«МВД РФ объявило Зеленского в розыск. Какая-то странная новость. Его что, трудно найти? Но, видимо, это такой ответ на подготовку саммита в Швейцарии по „формуле Зеленского“. Россия показывает, что она не готова к переговорам с Зеленским. Но. Путин вот стал таким популярным в народе, когда народ понял, что Путин мало болтает, но много делает. Это очень правильно. И нужно. Порошенко дополнительно к Зеленскому тоже объявлен в розыск МВД России. Конечно, и Зеленский, и Порошенко преступники. Но в чем логика объявлять их в розыск? Это не могу объяснить даже я», — написал эксперт.

Военкор Юрий Котенок поддержал решение МВД РФ объявить в розыск Зеленского и Порошенко.

«Формальность, но правильная, как и все, что бьет по лоббистам „заморозки“ и „замирения“ с нацистским режимом в Киеве», — отметил он.

Военкор Александр Коц считает, что Порошенко нужно было объявлять в розыск еще 10 лет назад.

«Странно, что только сейчас. Хотя его-то надо было объявлять в розыск еще в 2014 году, когда украинские „захистники“ по его приказу сбили гражданский малайзийский „Боинг“. Он же был застрельщиком декоммунизации, которая ускорила процессы дерусизации Украины. В том числе — в языковой сфере. Он же уравнял ветеранов Великой Отечественной с недобитками-бандеровцами. При нем расцвела репрессивная машина в отношении неугодных, появились тайные тюрьмы, в которых пытали тех, кого считали пособниками „сепаратистов“. Углубил раскол среди православных, привезя из Стамбула филькин томос. Почти полностью разорвал не только политические и экономические, но и человеческие связи жителей Украины и России. Но все равно на фоне объявленного ранее в розыск Зеленского он выглядит школьным задирой. Что не снимает с него ответственности», — добавил журналист.

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