На Украине допустили участие европейских войск в конфликте Рада: Украина может попросить об отправке европейских войск при прорыве фронта

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Правительство Украины может обратиться к европейским союзникам с призывом отправить войска в зону спецоперации, сообщил телеканалу LCI депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, к такому варианту Киев прибегнет, если ситуация на фронте сложится не в сторону ВСУ.

Да, я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить, — заявил политик.

Гончаренко также отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил за идею отправки войск на Украину. Депутат назвал такие высказывания «хорошим сигналом».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что заявление Макрона о возможной отправке войск в зону спецоперации является важным и очень опасным. Французский лидер продолжает говорить о возможности прямой вовлеченности Запада в конфликт, добавил он. Как отметил Песков, это очень опасная тенденция и Россия за ней наблюдает.

До этого Макрон объявил, что вопрос об отправке войск на Украину можно было бы рассмотреть в том случае, если бы «русские прорвали линию фронта». По его словам, это станет возможным, если соответствующая просьба поступит от Киева. Французский лидер не стал полностью исключать такой вариант развития событий. Как отметил Макрон, большинство государств согласились и поддержали подход Парижа по вопросу отправки военного контингента в зону спецоперации.