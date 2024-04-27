Сырский оставил тревожное послание Западу: что происходит с фронтом ВСУ

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной обстановке на фронте для украинской армии. Что происходит в зоне СВО 27 апреля, каких успехов достигли ВС РФ в последнее время?

Что заявил Сырский о ситуации на фронте

Обстановка на поле боя складывается «сложная» и имеет «тенденцию к обострению», заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский. По его словам, он проинформировал об этом союзников Киева на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» и «обозначил текущие потребности Украины» в оружии.

«Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфике осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления», — написал Сырский в своем Telegram-канале.

Также главком ВСУ выразил благодарность союзникам и лично министру обороны США Ллойду Остину за «последовательную поддержку Украины». Напомним, что 24 апреля американский президент Джо Байден утвердил законопроект о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи почти на $61 млрд. В его состав вошли ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое вооружение, список опубликован на сайте Пентагона. Документ предусматривает и передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS, которые могут быть поставлены в ближайшее время.

Фото: IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti/Global Look Press Александр Сырский и Владимир Зеленский

Что происходит на фронте 27 апреля

Как сообщает Telegram-канал «Рыбарь», за 26 апреля российские войска нанесли несколько ударов по объектам ВСУ в прифронтовых областях Украины. Одной из целей стало использовавшееся украинской армией промышленное предприятие на северо-восточной окраине города Сумы.

Также отмечается, что ВС РФ смогли освободить село Семеновка на Авдеевском направлении. В населенном пункте уже установлен российский флаг.

«На Авдеевском направлении ВС РФ после долгих боев полностью освободили Семеновку, в центральной части которой на здании уже установлен российский флаг. Противник отступил также из примыкающих к селу лесополос и отошел на запад в сторону Новопокровского», — пишет источник.

Кроме того, сообщается о продвижении российских штурмовиков в поселке Новокалиново и выходе к окраинам села Керамик.

«Еще одним успехом стало продвижение российских штурмовых групп в Новокалиново и фактический выход к окраинам села Керамик. Вместе с тем существенно осложнилось положение украинских формирований в Бердычах. На Донецком направлении продолжаются бои на территории огнеупорного завода в центре Красногоровки, в то время как южная часть населенного пункта находится под контролем ВС РФ», — добавляет «Рыбарь».

Фото: МО РФ

Позднее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что Новокалиново полностью перешло под контроль российских войск.

«В результате штурмовых действий бойцы 132-й Горловской бригады 1-го АК смогли выбить противника из населенного пункта Новокалиново, который находится северо-западнее Авдеевки. Идет зачистка. Таким образом, на этом участке следующим населенным пунктом становится Архангельское, куда украинский гарнизон отошел из Очеретино», — констатирует источник.

В то же время украинский Telegram-канал DeepState сообщает, что ВС РФ за день взяли под контроль села Соловьево и Семеновка, которые находятся южнее Очеретино.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фронт ВСУ разваливается?

Недавно полковник австрийской армии Маркус Райснер в эфире телеканала N-TV заявил, что к западу от Авдеевки и к северу от Бердычей за две недели российским войскам удалось продвинуться на десять километров и практически прорвать вторую линию обороны ВСУ в некоторых местах.

«В последние дни мы видели, что украинцы на фронте все больше уступают, в частности на западе от Авдеевки», — признает он.

Австрийский полковник указал на стратегическую важность Очеретино, которое находится на возвышенности. По его словам, российская армия, установив полный контроль над населенным пунктом, может контролировать окружающие территории и получает преимущество перед противником.

Фото: МО Украины

«Украинскому командованию постоянно требуются новые ресурсы. Дилемма состоит в том, что в какой-то момент ресурсы закончатся, и сейчас вопрос в том, где именно прорвет плотину, что, возможно, вызовет эффект домино», — заключил он.

По словам политолога Сергея Маркова, мировая общественность уже начинает обсуждать возможный развал фронта ВСУ.

«Диалектика важности. Армия России на запад от Авдеевки последние дни в основном взяла важное Очеретино, а также обычную Новобахмутовку и уже совсем маловажное Соловьево, которое ВСУ просто бросили из-за его незначимости и даже бесполезности. В целом это деревни и поселки, и сами по себе они не так важны. Очень важно другое. Относительно быстрое продвижение армии России объясняется, видимо, тем, что оборона ВСУ в некоторых местах начала просто разваливаться. Пока чуть-чуть. Но знак это очень важный. Весь мир начинает обсуждать возможность развала фронта ВСУ», — написал он в своем Telegram-канале.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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