Сырский забил тревогу из-за «сложной ситуации» на поле боя Сырский рассказал союзникам о сложной ситуации на фронте и попросил оружия

Фото: МО Украины

Александр Сырский

Ситуация на поле боя складывается «сложная» и имеет «тенденцию к обострению», заявил в Telegram-канале главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, он проинформировал об этом союзников на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» и «обозначил текущие потребности Украины» в оружии.

Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению, — написал Сырский.

Ранее украинские источники сообщили, что российские силы за день взяли под контроль сразу два села в Харьковской области. Отмечается, что речь идет о населенных пунктах Соловьево и Семеновка, которые находятся южнее Очеретино. В общей сложности это почти четыре квадратных километра территории. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении помощи Украине в рамках нового военного пакета, который спустя почти семь месяцев промедления был одобрен в конгрессе. По словам главы Белого дома, поставки вооружений в Киев начнутся в ближайшие часы. Украина получит боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, а также различные ракетные комплексы и бронетехнику.

Между тем, военный эксперт, бывший разведчик и офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что СВО приближается к завершению. По его словам, на это указывают такие признаки, как хорошее обеспечение российской армии, качество вооружения ВС РФ и состояние личного состава. Он считает, что при наличии этих факторов возможен прорыв ВС РФ к середине лета.