Военэксперт раскрыл признаки приближения завершения спецоперации Военный эксперт Матвийчук: в ближайшее время ВС РФ могут совершить прорыв

Фото: МО РФ

На приближение завершения спецоперации указывают такие признаки, как хорошее обеспечение российской армии, качество вооружения ВС РФ и состояние личного состава, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» военный эксперт, бывший разведчик и офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, при наличии этих факторов возможен прорыв ВС РФ к середине лета.

Когда это случится, я не могу сказать, да и никто не может. Но мне хотелось бы верить, что мы победим к середине лета. У России есть все средства и возможности для этого, — объяснил военный эксперт.

Бывший полковник отметил, что, во-первых, исход боевых действий зависит от возможности государства обеспечивать военные потребности. Промышленность в России сейчас набрала высокие темпы работы, что позволяет хорошо снабжать армию. Во-вторых, на результат спецоперации влияет качество вооружений, а в ВС РФ стараются поставлять самую новую и лучшую технику, которая позволяет наносить большой ущерб армии противника, подчеркнул он.

Третье — это количество и состояние личного состава. Вопреки слухам о необходимости проведения мобилизации и нехватке солдат в армии России, распространяемым украинской стороной, ситуация обстоит с точностью до наоборот, — добавил Матвийчук.

Ранее эксперт из Конгресса США заявил, что в условиях дефицита боеприпасов Вооруженные силы Украины в 2024 году могут принять «оборонительную позицию». По его словам, ВСУ понадобятся кассетные боеприпасы.