Составлен список имущества пойманного на взятке замглавы МО РФ Иванова

Фото: МО РФ

СМИ обнаружили у арестованного по обвинению во взяточничестве замглавы Минобороны России Тимура Иванова элитную недвижимость. Сколько она стоит, чем владеет заместитель министра обороны, какие новые подробности в деле Иванова?

Какое имущество у арестованного замглавы МО РФ

26 апреля стало известно, что Иванов владеет роскошным особняком в Тверской области. По данным источника, стоимость дома оценивается примерно в 2 млрд рублей. Это не единственный объект недвижимости, с которым может быть связан арестованный замглавы МО РФ.

Отмечается, что особняк располагается в загородном поселке Панкратово на берегу Волги, он построен в стиле классицизм. В доме есть зал, столовая, две спальни, 40-метровая ванная и три гардеробные, также к зданию пристроены два флигеля на восемь спален. В подвале особняка расположены склады: четыре для мебели и еще два для продуктов, отмечает источник. На участке также есть парк с фонтаном, общая площадь усадьбы составляет чуть менее трех тысяч квадратных метров.

Накануне также распространилась информация, что Иванов проживал в особняке на Рублевке за 1 млрд рублей. Коттедж в премиальном поселке фигурирует в материалах дела чиновника как адрес фактического проживания, при этом владельцем в кадастре указана Российская Федерация. Площадь особняка, согласно данным источника, составляет 1000 квадратных метров, он выполнен в английском стиле из дорогого кирпича. Сам поселок Раздоры-2, где находится дом, обнесен трехметровым забором.

СМИ также писали, что в столице Иванов был прописан в элитном доме 20 на Поварской улице на Арбате. Жилплощадь — более 317 кв. м, примерная рыночная стоимость ее составляет более 630 млн рублей. По документам квартира принадлежит бывшей супруге Иванова Светлане Захаровой. Как сообщал Mash, 23 апреля, в день задержания замглавы Минобороны, квартиру в центре Москвы выставили на продажу за 500 млн рублей (по другим данным — за 245 млн).

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Согласно данным из деклараций за 2016–2019 годы, за время работы в Минобороны Иванов приобрел в собственность жилой дом площадью более 1,5 тысячи «квадратов». Кроме того, он купил раритетный ЗИС — автомобиль, на котором возили высших партийных и военных руководителей СССР. Его стоимость, отметили эксперты, варьируется от 11 до 18 млн рублей.

Уточняется, что Иванов с супругой каждый год брали новую машину или мотоцикл. В 2016 году у них в семье было девять транспортных средств, а к 2019 году их количество выросло до 12. Также у их ребенка, согласно документам, есть квартира в Мексике площадью 350 «квадратов».

Какие новые подробности по делу замглавы МО РФ Иванова

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что по делу Иванова допросили первого замглавы Минобороны РФ Руслана Цаликова, который решает вопросы жилищного обеспечения, расквартирования войск, управления имуществом ВС РФ. Он же курирует капитальное строительство, финансы и ипотеку для военнослужащих. Минобороны РФ эту информацию не комментировало, она не подтверждена.

Фото: t.me/moscowcourts* Александр Фомин

Собчак напомнила, что Иванов был в доверительных отношениях с соучредителем организации «Олимпситистрой» Александром Фоминым, который также арестован в рамках этого уголовного дела. В частности, он освобождал его от денежных трат на работы по строительству. Что касается третьего фигуранта дела, Сергея Бородина, то он является председателем СНТ «Липки», в котором построили свои дома высокопоставленные чиновники из Минобороны.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в деле Иванова могут появиться новые эпизоды и фигуранты. По данным агентства, следствие в настоящее время устанавливает причастность чиновника к другим преступлениям.

Что известно об аресте замглавы Минобороны

Генерал Тимур Иванов был задержан 23 апреля по подозрению в получении взятки не менее одного миллиона рублей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что лидер страны Владимир Путин проинформирован о задержании замглавы МО РФ.

Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России, следует из сообщения пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы. Как отмечается, он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов ведомства.

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева) Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева) Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Артем Геодакян/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети Фото: Артем Геодакян/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети Фото: Александра Мудрац/ТАСС Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013 Фото: Александра Мудрац/ТАСС Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013 Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Мария Китаева Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Мария Китаева Фото: Станислав Красильников/ТАСС Тимур Иванов Фото: Станислав Красильников/ТАСС Тимур Иванов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Тимур Иванов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Тимур Иванов

В среду, 24 апреля, Басманный районный суд Москвы избрал Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности. Кроме того, арестованы еще трое фигурантов этого уголовного дела.

По версии ГСУ СКР, Иванов получал средства от совладельца ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина не живыми деньгами, а услугами — строительством и реставрацией принадлежащей ему недвижимости. Впоследствии за эти взятки, считает следствие, он помог компании заключить контракты на десятки миллиардов рублей.

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