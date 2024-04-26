Что за особняк за миллиард нашли у экс-министра Иванова? Реакция Кремля

Фото: МО РФ

Тимур Иванов

В ходе следствия каждый день появляется информация об элитной недвижимости, принадлежащей бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову. Что говорят об открывшихся фактах в Кремле, что известно об особняке за миллиард рублей, что за дворянскую усадьбу нашли у Иванова в Тверской области?

Что сказали в Кремле про особняк Иванова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что проверка элитной недвижимости чиновников — не прерогатива Кремля. Никаких официальных сообщений на этот счет он не слышал.

«Мне неизвестно. Я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет. Идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности. Это не наша прерогатива. И в любом случае по этому делу я по-прежнему предлагаю ориентироваться только на официальные заявления», — объявил Песков в ходе пресс-брифинга.

Что известно о доме Иванова на Рублевке, сколько он стоит

25 апреля СМИ выяснили адрес бывшего замминистра. Иванов жил в особняке на Рублевке, площадь которого составляет около 1 тыс. квадратных метров, а стоимость составляет, предположительно, 1 млрд рублей. Именно этот дом фигурирует в материалах дела как адрес фактического проживания Иванова — но владельцем дома в кадастре указана Российская Федерация.

Трехэтажный особняк расположен в элитном клубном поселке Раздоры-2 на Рублево-Успенском шоссе. Площадь земельного участка составляет 34 сотки, там есть еще гостевой дом площадью 445 «квадратов». По информации SHOT, именно по этому адресу Иванов жил на постоянной основе.

Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве бывший заместитель министра жил в особняке в Чистом переулке, который фигурировал в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Предположительно, он заехал туда после ремонта, который в 2019 году сделали компании его друга и второго фигуранта дела о взятке Сергея Бородина.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что за элитную квартиру нашли у Тимура Иванова

Также СМИ выяснили, что в столице Иванов был прописан в элитном доме 20 на Поварской улице на Арбате. Жилплощадь — более 317 кв. м, примерная рыночная стоимость ее составляет более 630 млн рублей.

Дом 20 по Поварской, построенный по заказу адвоката Иосифа Кальмеера, обладает богатой историей — он изначально предназначался для людей искусства, художников и поэтов, поэтому был богато украшен. С 1987 по 2006 год в доме располагалась Школа драматического искусства, сейчас — Центр драматургии и режиссуры.

По документам квартира принадлежит бывшей супруге Иванова, Светлане Захаровой. Как узнал Mash, 23 апреля, в тот день, когда экс-замминистра задержали, квартиру в центре Москвы выставили на продажу за 500 млн рублей (по другим данным — за 245 млн). Возможно, Иванов об этом не знал, поскольку его защита ходатайствовала, чтобы арестованного экс-чиновника выпустили под домашний арест по этому адресу.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что за «дворянскую усадьбу» нашли у Иванова на Волге, кому она принадлежала

26 апреля Telegram-канал Mash показал предполагаемую недвижимость Иванова в Тверской области. Стоимость участка и усадьбы на берегу Волги, в поселке Панкратов под Калязином, оценивается в 2 млрд рублей. Канал отмечает, что «дворянская усадьба» создана по образцу усадьбы XVIII века Знаменское-Раёк (она же усадьба Стрешневых) недалеко от Торжка.

Площадь участка — 800 соток, а самой усадьбы — около 3000 кв. м. В особняке множество гостевых комнат, огромный женский будуар, склады для всего необходимого. А на участке — вертолетная площадка. Как отмечает Mash, исходя из документов плана дома, в нем есть помещение под названием «хулиганская гостиная». Что это означает, неизвестно.

Mash пишет, что земля под усадьбу была приобретена, как и дом в Чистом переулке, в 2019 году. Ее купила фирма «Волжский берег», которую создал фигурант № 2 Сергей Бородин.

«Чтобы все получилось красиво и даже лучше, товарищи не просто скупили участки у окруживших лакомый кусок частников, а с одобрения местных депутатов изменили генплан, чтобы можно было застраивать прибрежную зону Волги. Во сколько тогда обошелся участок — неизвестно, но сейчас он стоит 200 миллионов рублей», — сообщил Telegram-канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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