Следствие озвучило примерную сумму взятки, полученной замминистра МО ТАСС: замминистра МО Иванов мог получить взятку на сумму более миллиарда рублей

Фото: Минобороны РФ

Тимур Иванов

Заместитель министра обороны РФ мог получить взятку на сумму более миллиарда рублей в виде материальных благ и услуг крупных подрядчиков, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Как уточнили журналисты, по этому вопросу еще будет проводиться экспертиза.

Следствие считает, что Иванов постоянно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены, в свою очередь, за эти подряды оказывали ему разные услуги, начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему вещей разного рода, — говорится в статье.

Ранее «Известия» писали, что правоохранительные органы проводят проверку личных и деловых связей заместителя главы Минобороны России, задержанного по делу о взятке. Под это действие попадут не только родственники чиновника, но и бизнес, связанный с ним и с его экс-супругой Светланой Захаровой.

До этого Telegram-канал Baza отмечал, что бывшая жена Иванова перестала выходить на связь с родственниками. Канал предположил, что женщина могла быть задержана вместе с чиновником, однако официального подтверждения этому нет.

Сам замминистра обороны России в суде не признал вину в получении особо крупной взятки. Суд постановил взять его под стражу на два месяца. Сумма полученного чиновником незаконного вознаграждения, а также размер вменяемого ему следствием ущерба на тот момент еще не были названы.