Стало известно, за что получил взятку задержанный замглавы МО России Иванов Тимур Иванов получил взятку при проведении подрядных работ для нужд Минобороны

Фото: МО РФ

Тимур Иванов

Задержанный накануне заместитель министра обороны России Тимур Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России, следует из сообщения пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы. Как отмечается, он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны.

Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны, — говорится в сообщении.

В среду, 24 апреля, Басманный районный суд российской столицы избрал Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года. То же время под арестом проведет Сергей Бородин, также проходящий фигурантом по делу.

Политолог Сергей Марков ранее назвал несколько возможных версий о причинах задержания Иванова. Первую он охарактеризовал как «борьбу башен, подкоп под министра», пояснив, что это версия конспирологов. По «версии военкоров», как пишет Марков, Иванова могли задержать, так как «человек потерял берега. И жалобы на него переполнили чашу терпения». Согласно третьей версии, «слишком большие деньги идут в „оборонку“ и пора дать сигнал всем: не надо этим пользоваться».