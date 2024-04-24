Замминистра обороны Иванова арестовали по делу о получении взятки Замминистра обороны Иванова арестовали по делу о получении взятки до 23 июня

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Тимур Иванов

Басманный суд Москвы принял решение арестовать замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщила в Telegram пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении заместителя министра обороны Российской Федерации Иванова Тимура Викторовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца , до 23 июня 2024 года, — говорится в сообщении.

Басманный суд также арестовал предполагаемого соучастника получения взятки Ивановым. Иванов курировал вопросы строительства и капремонта объектов Минобороны.

Ранее стало известно, что задержанный заместитель главы Минобороны еще днем во вторник, 23 апреля, присутствовал на заседании коллегии министерства. Соответствующее видео предоставило МО России — на кадрах Иванов вместе со всеми слушает выступление министра обороны Сергея Шойгу. Напомним, что после этого замглавы задержали. Следственный комитет планирует обнародовать подробности уголовного дела в отношении Иванова 24 апреля.