Суд арестовал подельника замминистра обороны Иванова Суд в Москве арестовал друга замминистра обороны Иванова до 23 июня

Басманный районный суд арестовал друга замминистра обороны РФ Тимура Иванова Сергея Бородина, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Мужчина пробудет под стражей до 23 июня.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Бородина Сергея Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года, — сказали в суде.

Бородину, как и Иванову, предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина будучи в дружеских отношениях с чиновником, вступил с ним и третьими лицами в преступный сговор. Правоохранители полагают, что они получали мзду в виде оказания услуг имущественного характера, а также при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО РФ.

Ранее юрист Илья Русяев предположил, что задержанному Тимуру Иванову грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, а также штраф, превышающий сумму незаконного дохода в 70 раз. Адвокат добавил, что наказание по ч. 6 ст. 290 УК РФ предполагает взыскание зарплаты за пятилетний период.

Замминистра МО задержали накануне вечером по подозрению в коррупции. На следующий день Басманный суд Москвы принял решение арестовать Тимура Иванова.