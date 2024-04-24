Юрист раскрыл, какой срок и штрафы грозят задержанному Тимуру Иванову Юрист Русяев: Иванову грозят 15 лет и штраф, превышающий сумму взятки в 70 раз

Фото: МО РФ

Тимур Иванов

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru предположил, что задержанному по подозрению в получении взятки замминистра обороны Тимуру Иванову грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, а также штраф, превышающий сумму незаконного дохода в 70 раз. Собеседник добавил, что наказание по ч.6 ст. 290 УК РФ предполагает взыскание зарплаты за пятилетний период.

В соответствии с частью 6 статьи 290 УК РФ получение взятки должностным лицом в особо крупном размере (свыше 1 млн рублей) относится к категории особо тяжких преступлений и может повлечь следующие виды основного наказания. Срок от восьми до 15 лет. Штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от трех до пяти лет, а также штраф в размере до 70-кратной суммы взятки, — считает Русяев.

Ранее стало известно, что задержанный заместитель главы Минобороны еще днем во вторник, 23 апреля, присутствовал на заседании коллегии министерства. Соответствующее видео предоставило МО России — на кадрах Иванов вместе со всеми слушает выступление министра обороны Сергея Шойгу. Напомним, что после этого замглавы задержали. Следственный комитет планирует обнародовать подробности уголовного дела в отношении Иванова завтра, 24 апреля.

Сейчас с ним проводятся следственные действия. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко резюмировала, что к ним приступили после его задержания по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере.