Mash узнал еще об одном роскошном особняке Тимура Иванова Mash показал видео из усадьбы Иванова за 2 млрд рублей в Тверской области

Фото: МО РФ

Тимур Иванов

Telegram-канал Mash сообщил, что арестованный за взятки замминистра обороны Тимур Иванов владеет еще одним роскошным особняком. По данным канала, дом стоимостью примерно 2 млрд рублей находится в Тверской области.

Mash пишет, что особняк находится в загородном поселке Панкратово на берегу Волги, он построен в стиле классицизм. По информации канала, в нем есть зал, столовая, две спальни, 40-метровая ванная и три гардеробные, также к дому пристроены два флигеля на восемь спален. В подвале особняка расположены склады: четыре для мебели и еще два для продуктов, отмечает канал. На участке есть также парк с фонтаном, общая площадь усадьбы составляет чуть менее трех тысяч квадратных метров, сообщает Mash.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что арестованный экс-замминистра обороны Тимур Иванов жил в особняке на Рублевке за 1 млрд рублей. По информации канала, коттедж в премиальном поселке фигурирует в материалах дела чиновника как адрес фактического проживания, при этом владельцем в кадастре указана Российская Федерация.

По информации канала, площадь особняка составляет 1000 квадратных метров, он выполнен в английском стиле из дорогого кирпича. SHOT уточнил, что сам поселок Раздоры-2, где находится дом, обнесен трехметровым забором.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ничего не слышал о доме на Рублевке задержанного за взятки замминистра обороны Тимура Иванова. В Кремле призвали ориентироваться только на официальные данные следствия.