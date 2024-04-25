Кто такой генерал ГРУ Алексеев, из-за которого могли арестовать замглавы МО

Фото: МО РФ

Тимур Иванов

В аресте замглавы Минобороны России Тимура Иванова мог сыграть роль генерал ГРУ Владимир Алексеев. Кто он такой, какие у него заслуги, что известно об аресте замглавы МО РФ Тимура Иванова?

Как генерал ГРУ мог разоблачить замглавы МО РФ

Первый заместитель начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Владимир Алексеев давно собирал факты, касающиеся деятельности арестованного замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом в своем Telegram-канале написал политолог Сергей Марков.

«Давайте поздравим с 63-м днем рождения генерала Владимира Алексеева <...>. Говорят, именно он долгое время боролся с Тимуром Ивановым и именно собранные им факты сыграли решающую роль в аресте, который вызвал всеобщее ликование», — сообщил Марков.

В то же время «Царьград» пишет, что однозначно утверждать об участии Алексеева в сборе информации на Иванова пока нельзя. Издание отмечает, что он, как и многие в его ведомстве, пытался бороться с коррупционными явлениями.

Фото: МО РФ Тимур Иванов

Кто такой генерал ГРУ Алексеев

Владимир Алексеев родился 24 апреля 1961 года в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области Украинской ССР (ныне — Украина). Окончил среднюю школу.

В 1984 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище имени Ленинского комсомола (ныне — Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии Василия Маргелова). Служил начальником разведывательного управления штаба Московского военного округа, а затем Дальневосточного военного округа. Позже был переведен в центральный аппарат ГРУ Генштаба ВС РФ, где возглавил одно из управлений.

С 2011 года — начальник штаба и первый заместитель начальника ГРУ. Осуществлял руководство действиями разведчиков в ходе операции по уничтожению террористических группировок на территории Сирии, сообщается на сайте проекта «Герои страны».

Фото: ГРУ Владимир Алексеев

«Закрытым» указом президента России в 2017 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-лейтенанту Алексееву было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая звезда».

Живет и служит в Москве. Воинские звания: генерал-майор, генерал-лейтенант. Награжден орденами Святого Георгия IV степени (2022 год), «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, Александра Невского, Суворова, двумя орденами Мужества, медалями, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Жукова. Заслуженный военный специалист Российской Федерации.

Что известно об аресте замглавы МО РФ

Генерал Тимур Иванов был задержан 23 апреля по подозрению в получении взятки не менее одного миллиона рублей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что лидер страны Владимир Путин проинформирован о задержании замглавы МО РФ.

«Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», — сказал Песков.

Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России, следует из сообщения пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы. Как отмечается, он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов ведомства.

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева) Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева) Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Артем Геодакян/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети Фото: Артем Геодакян/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети Фото: Александра Мудрац/ТАСС Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013 Фото: Александра Мудрац/ТАСС Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013 Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Мария Китаева Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Мария Китаева Фото: Станислав Красильников/ТАСС Тимур Иванов Фото: Станислав Красильников/ТАСС Тимур Иванов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Тимур Иванов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Тимур Иванов

В среду, 24 апреля, Басманный районный суд Москвы избрал Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности. Кроме того, арестованы еще трое фигурантов этого уголовного дела.

По версии ГСУ СКР, Иванов получал средства от совладельца ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина не живыми деньгами, а услугами — строительством и реставрацией принадлежащей ему недвижимости. Впоследствии за эти взятки, считает следствие, он помог компании заключить контракты на десятки миллиардов рублей.

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