Стало известно, что накупил Иванов в годы работы замглавы Минобороны РИА Новости: Иванов во время работы в Минобороны купил дом в 1500 «квадратов»

Фото: МО РФ

Обвиняемый во взяточничестве экс-замминистра обороны Тимур Иванов за время работы в ведомстве приобрел в собственность жилой дом площадью более 1,5 тысячи «квадратов», выяснило РИА Новости, проанализировав данные из деклараций за 2016–2019 годы.

Кроме того, он купил раритетный ЗиС — автомобиль, на котором возили высших партийных и военных руководителей СССР. Его стоимость, отметили эксперты, варьируется от 11 до 18 млн рублей. Уточняется, что Иванов с супругой каждый год брали новую машину или мотоцикл. В 2016 году у них в семье было девять транспортных средств, а к 2019 году их количество выросло до 12.

Также у их ребенка, согласно документам, есть квартира в Мексике, площадью в 350 «квадратов».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что квартиру экс-супруги замминистра обороны Тимура Иванова в центре Москвы выставили на продажу в тот же день, когда задержали чиновника. По данным канала, за жилье просят 500 млн рублей, квартира площадью 317 квадратных метров с высотой потолка в четыре метра находится в «Доме искусств» на Поварской улице. Канал указал, что в ней есть столовая, гостиная, кухня, три спальни с ванной и гардеробной в каждой, кабинет, гостевой санузел, постирочная, комната для одежды и помещение для персонала.

До этого один из учредителей организации «Олимпситистрой» дал обличающие экс-замглавы МО показания по делу о взяточничестве. Согласно версии Следственного комитета, Иванов от лица Минобороны предоставлял предпринимателю более выгодные подряды через электронную систему торгов. Все это происходило в период с 2018 по 2023 год.