Назван свидетель по делу замглавы МО ТАСС: учредитель «Олимпситистроя» дал показания против замглавы МО Иванова

Фото: Минобороны РФ

Один из учредителей организации «Олимпситистрой» дал обличающие замминистра обороны Тимура Иванова показания по делу о взяточничестве, передает ТАСС. По информации журналистов, московский бизнесмен является подрядчиком оборонного ведомства.

Суть обвинений в уголовном деле заключается в том, что Иванов и Бородин — это как бы реципиенты, то есть те, которые получали вменяемые им следствием блага и взятки от таких крупных подрядчиков, как этот предприниматель, — отметили в агентстве.

Согласно версии Следственного комитета, Иванов от лица Минобороны предоставлял бизнесмену за откаты более выгодные подряды через электронную систему торгов. Все это происходило в период с 2018 по 2023 год, говорится в статье. В интересах следствия фамилия свидетеля оглашена не была.

Ранее «Известия» писали, что друг задержанного по делу о взятке заместителя министра обороны РФ Сергей Бородин заключил досудебное соглашение и дал показания в отношении Иванова. Как уточнили в СК, чиновник вступил в преступный сговор и получал имущественную выгоду от проведения подрядных и работ для нужд Минобороны.

24 апреля Басманный районный суд российской столицы избрал Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года. То же время под арестом проведет Бородин, которого задержали в рамках другого уголовного дела.