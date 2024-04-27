Элитная недвижимость, новые эпизоды и фигуранты: подробности в деле Иванова

Фото: МО РФ

В ходе следствия каждый день появляется информация по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Что известно о новых эпизодах и фигурантах, что за жалобу подали адвокаты задержанного, какие последние новости выходили об этом?

Что за жалобу подали адвокаты

В Басманном суде Москвы зарегистрировали апелляционную жалобу, поданную представителем защиты заместителя министра обороны России Тимура Иванова, связанную с его арестом. Жалоба была принята, ее регистрация проведена. В ближайшее время будет определена дата рассмотрения в Московском городском суде.

«Жалоба на арест Иванова поступила в суд, она зарегистрирована», — говорится в сообщении ТАСС.

Как пишут «Известия», интересы Тимура Иванова в суде представляют сразу три адвоката. Это Денис Балуев, Виктор Швец и Мурад Мусаев. По данным издания, стоимость услуг только одного из них — Балуева — начинается от 500 тысяч рублей, и это только на стадии предварительного следствия. Источники газеты утверждают, что цена услуг других защитников находится на том же уровне. Однако чем резонанснее дело, тем выше расценки.

Адвокаты бывшего замминистра ранее уже проявили себя, пишет издание. Так, Мурад Мусаев представлял интересы Умара Батукаева, которого обвиняли по делу о приготовлении посягательства на жизнь главы Чечни Рамзана Кадырова. Защитник тогда смог доказать невиновность подсудимого.

Может ли Иванов быть причастен к другим преступлениям

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в дело арестованного за взятки бывшего замминистра обороны Тимура Иванова могут добавить новые эпизоды. По данным агентства, следствие в настоящее время устанавливает причастность Иванова к другим преступлениям.

«Уголовное дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки. В его деле могут появиться и новые фигуранты», — сообщил собеседник ТАСС.

В среду, 24 апреля, Басманный районный суд российской столицы избрал Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года. По версии следствия, Иванов получал откаты от госконтрактов в строительной сфере. Иванов мог получить взятку на сумму более миллиарда рублей в виде материальных благ и услуг крупных подрядчиков, сообщили до этого в правоохранительных органах. По этому вопросу еще будет проводиться экспертиза.

Какую элитную недвижимость нашли у замминистра

Telegram-канал Mash сообщил, что арестованный за взятки замминистра обороны владеет роскошным особняком. По данным канала, дом стоимостью примерно 2 млрд рублей находится в Тверской области. Как передает канал, это не единственный объект недвижимости, которым обладает Иванов.

Mash пишет, что особняк находится в загородном поселке Панкратово на берегу Волги, он построен в стиле классицизм. По информации канала, в нем есть зал, столовая, две спальни, 40-метровая ванная и три гардеробные, также к дому пристроены два флигеля на восемь спален. В подвале особняка расположены склады: четыре для мебели и еще два для продуктов, отмечает канал. На участке есть также парк с фонтаном, общая площадь усадьбы составляет чуть менее трех тысяч квадратных метров, сообщает Mash.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что арестованный экс-замминистра обороны Тимур Иванов жил в особняке на Рублевке за 1 млрд рублей. По информации канала, коттедж в премиальном поселке фигурирует в материалах дела чиновника как адрес фактического проживания, при этом владельцем в кадастре указана Российская Федерация.

По информации канала, площадь особняка составляет 1000 квадратных метров, он выполнен в английском стиле из дорогого кирпича. SHOT уточнил, что сам поселок Раздоры-2, где находится дом, обнесен трехметровым забором.

Также СМИ выяснили, что в столице Иванов был прописан в элитном доме 20 на Поварской улице на Арбате. Жилплощадь — более 317 кв. м, примерная рыночная стоимость ее составляет более 630 млн рублей.

Дом 20 по Поварской, построенный по заказу адвоката Иосифа Кальмеера, обладает богатой историей — он изначально предназначался для людей искусства, художников и поэтов, поэтому был богато украшен. С 1987 по 2006 год в доме располагалась Школа драматического искусства, сейчас — Центр драматургии и режиссуры.

По документам квартира принадлежит бывшей супруге Иванова, Светлане Захаровой. Как узнал Mash, 23 апреля, в тот день, когда экс-замминистра задержали, квартиру в центре Москвы выставили на продажу за 500 млн рублей (по другим данным — за 245 млн). Возможно, Иванов об этом не знал, поскольку его защита ходатайствовала, чтобы арестованного экс-чиновника выпустили под домашний арест по этому адресу.

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