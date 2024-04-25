SHOT узнал о многомиллионном имуществе кума замминистра обороны Иванова SHOT: кум замминистра обороны Иванова владеет пентхаусов за 600 млн

Telegram-канал SHOT пишет, что задержанный кум замминистра обороны Тимура Иванова Сергей Бородин владеет огромным пентхаусом в центре Москвы стоимостью около 600 млн рублей. По информации канала, общая площадь апартаментов составляет 600 квадратных метров.

Как передает канал, Бородин — один из самых близких друзей Иванова, он крестил его детей, а также участвовал в получении взяток. Канал выяснил, что бизнесмен успел приобрести апартаменты премиум-класса в ЖК «Кадашевские палаты», неподалеку от Третьяковской галереи, комплекс находится в реконструированном особняке XVIII века в стиле московского барокко.

Как стало известно SHOT, в 2019 году Бородин также приобрел загородный участок на 1,5 тысячи квадратных метров в деревне Липки в Подмосковье, но загородный дом построить не успел, также в 2021 году бизнесмен купил 12 земельных участков в элитном поселке Панкратово на берегу Волги в Тверской области. По данным канала, в поселке есть свой пляж, яхт-клуб, зооферма и конный клуб, их общая площадь — 16 тысяч квадратных метров.

Кроме того, по сведениям канала, на предпринимателя были оформлены две машины: Audi A3 Limousine и BMW X5 xDrive40i, но когда началось расследование по взяткам, Бородин стал избавляться от своего имущества и оба этих авто продал. Авторы канала также утверждают, что у Бородина ранее имелся совместный бизнес с экс-супругой Иванова Светланой Захаровой (Маниович): они владели микрофинансовой компанией, выдававшей потребительские кредиты, от этого бизнеса они также избавились.