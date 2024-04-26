Интересы арестованного бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова в суде представляют сразу три адвоката, пишут «Известия». Это Денис Балуев, Виктор Швец и Мурад Мусаев. По данным издания, стоимость услуг только одного из них — Балуева — начинается от 500 тысяч рублей, и это только на стадии предварительного следствия.
Источники газеты утверждают, что цена услуг других защитников находится на том же уровне. Однако чем резонанснее дело, тем выше расценки.
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева)
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева)
Фото: Социальные сети
Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью
Фото: Социальные сети
Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью
Фото: Социальные сети
Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми
Фото: Социальные сети
Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович
Фото: Социальные сети
Светлана Захарова и Тимур Иванов
Фото: Социальные сети
Светлана Захарова и Тимур Иванов
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети
Фото: Александра Мудрац/ТАСС
Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013
Фото: Александра Мудрац/ТАСС
Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013
Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова
Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press
Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем
Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press
Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Светлана Захарова и Тимур Иванов
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Светлана Захарова и Тимур Иванов
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Мария Китаева
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Мария Китаева
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Тимур Иванов
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Тимур Иванов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Тимур Иванов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Тимур Иванов
Адвокаты бывшего замминистра ранее уже проявили себя, пишет издание. Так, Мурад Мусаев представлял интересы Умара Батукаева, которого обвиняли по делу о приготовлении посягательства на жизнь главы Чечни Рамзана Кадырова. Защитник тогда смог доказать невиновность подсудимого.
Ранее стало известно, что один из учредителей организации «Олимпситистрой» дал обличающие замглавы МО показания по делу о взяточничестве. Московский бизнесмен является подрядчиком оборонного ведомства. Согласно версии Следственного комитета, Иванов от лица Минобороны предоставлял предпринимателю за откаты более выгодные подряды через электронную систему торгов. Все это происходило в период с 2018 по 2023 год.