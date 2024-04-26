Стала известна стоимость услуг адвокатов арестованного Тимура Иванова «Известия»: стоимость услуг адвокатов Иванова начинается от 500 тысяч рублей

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Тимур Иванов

Интересы арестованного бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова в суде представляют сразу три адвоката, пишут «Известия». Это Денис Балуев, Виктор Швец и Мурад Мусаев. По данным издания, стоимость услуг только одного из них — Балуева — начинается от 500 тысяч рублей, и это только на стадии предварительного следствия.

Источники газеты утверждают, что цена услуг других защитников находится на том же уровне. Однако чем резонанснее дело, тем выше расценки.

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева) Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева) Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Артем Геодакян/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети Фото: Артем Геодакян/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети Фото: Александра Мудрац/ТАСС Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013 Фото: Александра Мудрац/ТАСС Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013 Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Мария Китаева Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Мария Китаева Фото: Станислав Красильников/ТАСС Тимур Иванов Фото: Станислав Красильников/ТАСС Тимур Иванов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Тимур Иванов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Тимур Иванов

Адвокаты бывшего замминистра ранее уже проявили себя, пишет издание. Так, Мурад Мусаев представлял интересы Умара Батукаева, которого обвиняли по делу о приготовлении посягательства на жизнь главы Чечни Рамзана Кадырова. Защитник тогда смог доказать невиновность подсудимого.

Ранее стало известно, что один из учредителей организации «Олимпситистрой» дал обличающие замглавы МО показания по делу о взяточничестве. Московский бизнесмен является подрядчиком оборонного ведомства. Согласно версии Следственного комитета, Иванов от лица Минобороны предоставлял предпринимателю за откаты более выгодные подряды через электронную систему торгов. Все это происходило в период с 2018 по 2023 год.