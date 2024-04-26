В РФ начались чистки? Что с чиновниками «Дагэнерго», Ивановым, Стригунковой

Фото: МО РФ

Тимур Иванов

Сразу несколько десятков руководителей подразделений энергетической компании Дагестана были задержаны по делу о крупномасштабных хищениях. Что происходит с «Дагэнерго», какие еще громкие дела против чиновников открыты в России, что за «чистки» начались весной 2024 года?

Что произошло в «Дагэнерго», сколько чиновников задержаны

4 апреля Советский районный суд Махачкалы арестовал директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева. Следствие идет по делу о мошенничестве: предположительно в составе организованной преступной группы главный энергетик Дагестана похитил около 2,8 миллиарда рублей. Чиновник был заключен под стражу на два месяца — до 3 июня.

Количество подозреваемых по делу «Дагэнерго» быстро выросло — вместе с Мухумаевым были арестованы еще восемь человек, в том числе замдиректора «Дагэнерго» Амирахмед Зурканаев. К концу апреля число фигурантов возросло до 25 человек, большинство которых также являются сотрудниками энергокомпании. Проверки в подразделениях «Дагэнерго» продолжаются.

«За последние сутки силовиками задержаны еще 10 человек по делу о хищениях в „Дагэнерго“ (филиал ПАО „Россети Северный Кавказ“). Все они являются руководителями структурных подразделений компании», — сообщил «Интерфаксу» источник в силовых ведомствах.

Таким образом, общее количество арестованных по делу «Дагэнерго» достигло 36 человек.

Фото: Пресс-служба ПАО «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиб Мухумаев

Какие новости о деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова

Следователи продолжают работу по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова. ТАСС со ссылкой на силовиков сообщило, что в деле могут появиться новые эпизоды противоправной деятельности.

Правоохранители сообщили РИА Новости, что по адресам, связанным с Ивановым, продолжаются обыски. В соцсетях распространяется видео, на которых показаны крупные суммы наличных, предположительно, найденных при обысках.

Между тем адвокат экс-замминистра Денис Балуев заявил ТАСС, что защита подала апелляционную жалобу на арест Иванова. Суд просят отменить постановление об аресте и избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Что случилось с замглавы правительства Подмосковья

25 апреля Тверской суд Москвы арестовал до 15 июня бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову.

Чиновнице предъявлено обвинение в получении взятки в размере 123 млн руб., сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Она с января 2020 года по март 2024 года была первым зампредом правительства Подмосковья и в том числе курировала региональное здравоохранение.

Стригункову подозревают в получении взяток на контрактах по ремонту подмосковных больниц. По данным следствия, она получила деньги за покровительство компании «Строй-СТК». Еще 34 млн руб. получил другой фигурант дела — бывший замминистра здравоохранения Подмосковья Александр Захаров, выступавший в качестве посредника. Он и дал показания на чиновницу.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Светлана Стригункова

Кому еще может грозить преследование

Telegram-канал REDACTED P6 утверждает, что чистки среди высшего руководства Минобороны РФ еще не закончены: якобы арестованный экс-замминистра Иванов дал показания на другого заместителя министра обороны. Эта информация не подтверждена, следственные органы и Минобороны РФ не комментировали данные.

Кроме того, по делу о присвоении 18 млрд рублей из бюджетных средств задержаны порядка 80 человек, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Росгвардии. Ведомство представило видеоролик с задержанием одного из членов преступной группировки.

«Соучастники преступной группы, которая насчитывала порядка 80 человек, использовали различные методы обналичивания денежных средств. Часть денег из обналиченных 18 млрд рублей была получена в рамках государственных контрактов, заключенных в различных регионах России», — сообщили в Росгвардии.

Уточняется, что оперативные мероприятия по этому делу проводились в Москве, Санкт-Петербурге и Костромской области.

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