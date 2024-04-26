Басманный суд зарегистрировал жалобу на арест Иванова

Фото: t.me/moscowcourts*

Тимур Иванов

В Басманном суде Москвы зарегистрировали апелляционную жалобу, поданную представителем защиты заместителя министра обороны России Тимура Иванова, связанную с его арестом, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в суде. Жалоба была принята, ее регистрация проведена. В ближайшее время будет определена дата рассмотрения в Московском городском суде.

Жалоба на арест Иванова поступила в суд, она зарегистрирована, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что замглавы военного ведомства Тимур Иванов задержан по уголовному делу о взятках и отправлен в СИЗО. По версии следствия, Иванов получал откаты от госконтрактов в строительной сфере. Иванов мог получить взятку на сумму более миллиарда рублей в виде материальных благ и услуг крупных подрядчиков, сообщили до этого в правоохранительных органах. По этому вопросу еще будет проводиться экспертиза.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова могут появиться новые эпизоды. По данным источников в правоохранительных органах, следствие устанавливает причастность замминистра к другим преступлениям. 24 апреля Басманный районный суд арестовал Иванова. Замминистра пробудет под стражей до 23 июня.