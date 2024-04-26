В дело арестованного за взятки бывшего замминистра обороны Тимура Иванова могут добавить новые эпизоды, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, следствие в настоящее время устанавливает причастность Иванова к другим преступлениям.

Уголовное дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки. В его деле могут появиться и новые фигуранты, — сообщил собеседник ТАСС.

Ранее стало известно, что один из учредителей организации «Олимпситистрой» дал обличающие замглавы МО показания по делу о взяточничестве. Московский бизнесмен является подрядчиком оборонного ведомства. Согласно версии Следственного комитета, Иванов от лица Минобороны предоставлял предпринимателю за откаты более выгодные подряды через электронную систему торгов. Все это происходило в период с 2018 по 2023 год.

До этого «Известия» писали, что друг задержанного по делу о взятке заместителя министра обороны РФ Сергей Бородин заключил досудебное соглашение и дал показания в отношении Иванова. Как уточнили в СК, чиновник вступил в преступный сговор и получал имущественную выгоду от проведения подрядных работ и работ для нужд Минобороны.

Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева)

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева)

Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью

Фото: Социальные сети

Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью

Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми

Фото: Социальные сети

Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми

Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович

Светлана Захарова и Тимур Иванов

Фото: Социальные сети

Светлана Захарова и Тимур Иванов

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети

Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013

Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013

Светлана Захарова

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Светлана Захарова

Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова

Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем

Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press

Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем

Светлана Захарова и Тимур Иванов

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Светлана Захарова и Тимур Иванов

Мария Китаева

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Мария Китаева

Тимур Иванов

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Тимур Иванов

Тимур Иванов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Тимур Иванов