В деле замминистра Иванова могут появиться новые эпизоды и фигуранты ТАСС: в деле замминистра обороны Иванова могут появиться новые эпизоды

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Тимур Иванов

В дело арестованного за взятки бывшего замминистра обороны Тимура Иванова могут добавить новые эпизоды, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, следствие в настоящее время устанавливает причастность Иванова к другим преступлениям.

Уголовное дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки. В его деле могут появиться и новые фигуранты, — сообщил собеседник ТАСС.

Ранее стало известно, что один из учредителей организации «Олимпситистрой» дал обличающие замглавы МО показания по делу о взяточничестве. Московский бизнесмен является подрядчиком оборонного ведомства. Согласно версии Следственного комитета, Иванов от лица Минобороны предоставлял предпринимателю за откаты более выгодные подряды через электронную систему торгов. Все это происходило в период с 2018 по 2023 год.

До этого «Известия» писали, что друг задержанного по делу о взятке заместителя министра обороны РФ Сергей Бородин заключил досудебное соглашение и дал показания в отношении Иванова. Как уточнили в СК, чиновник вступил в преступный сговор и получал имущественную выгоду от проведения подрядных работ и работ для нужд Минобороны.