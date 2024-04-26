В дело арестованного за взятки бывшего замминистра обороны Тимура Иванова могут добавить новые эпизоды, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, следствие в настоящее время устанавливает причастность Иванова к другим преступлениям.
Уголовное дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки. В его деле могут появиться и новые фигуранты, — сообщил собеседник ТАСС.
Ранее стало известно, что один из учредителей организации «Олимпситистрой» дал обличающие замглавы МО показания по делу о взяточничестве. Московский бизнесмен является подрядчиком оборонного ведомства. Согласно версии Следственного комитета, Иванов от лица Минобороны предоставлял предпринимателю за откаты более выгодные подряды через электронную систему торгов. Все это происходило в период с 2018 по 2023 год.
До этого «Известия» писали, что друг задержанного по делу о взятке заместителя министра обороны РФ Сергей Бородин заключил досудебное соглашение и дал показания в отношении Иванова. Как уточнили в СК, чиновник вступил в преступный сговор и получал имущественную выгоду от проведения подрядных работ и работ для нужд Минобороны.
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева)
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева)
Фото: Социальные сети
Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью
Фото: Социальные сети
Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью
Фото: Социальные сети
Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми
Фото: Социальные сети
Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович
Фото: Социальные сети
Светлана Захарова и Тимур Иванов
Фото: Социальные сети
Светлана Захарова и Тимур Иванов
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети
Фото: Александра Мудрац/ТАСС
Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013
Фото: Александра Мудрац/ТАСС
Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013