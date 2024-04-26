Собчак раскрыла новые подробности по делу Тимура Иванова Собчак: по делу Иванова был допрошен первый зам Шойгу Руслан Цаликов

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Тимур Иванов

По делу арестованного замглавы Минобороны России Тимура Иванова допросили первого заместителя Сергея Шойгу Руслана Цаликова, сообщила в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак. Цаликов решает вопросы жилищного обеспечения, расквартирования войск, управления имуществом ВС РФ. Он же курирует капитальное строительство, финансы и ипотеку для военнослужащих.

Собчак напомнила, что Иванов был в доверительных отношениях с соучредителем организации «Олимпситистрой» Александром Фоминым, который также арестован в рамках этого уголовного дела. В частности, он освобождал его от денежных трат на работы по строительству. Что касается третьего фигуранта дела — Сергея Бородина — то он является председателем СНТ «Липки», в котором построили свои дома высокопоставленные чиновники из Минобороны.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова могут появиться новые эпизоды. По данным источников в правоохранительных органах, следствие устанавливает причастность замминистра к другим преступлениям. 24 апреля Басманный районный суд арестовал Иванова. Замминистра пробудет под стражей до 23 июня.

Один из учредителей организации «Олимпситистрой» ранее дал обличающие замглавы МО показания по делу о взяточничестве. Московский бизнесмен является подрядчиком оборонного ведомства. Согласно версии Следственного комитета, Иванов от лица Минобороны предоставлял предпринимателю за откаты более выгодные подряды через электронную систему торгов. Все это происходило в период с 2018 по 2023 год.