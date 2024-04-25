Суд арестовал третьего фигуранта по делу бывшего замминстра обороны Суд арестовал третьего фигуранта по делу Иванова до 23 июня

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Александр Фомин

Еще один фигурант по делу уже бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова отправлен под стражу, сообщили в Мосгорсуде. Речь идет о Фомине Александре, который обвиняется по статье о даче взятки. В пресс-службе уточнили, что он останется под стражей до 23 июня.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Фомина Александра Григорьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 23 июня 2024 года, — говорится в сообщении.

По данным следствия, Фомин освободил Иванова от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с реконструкцией зданий. Помимо прочего, фигуранта подозревают в причастности к получению чиновником взятки в особо крупном размере.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности замминистра. По словам источника, глава ведомства уже издал соответствующий приказ.

Как сообщал адвокат Иванова, чиновника обвиняют в махинациях на строительных подрядах. Он уточнил, что замглавы ведомства не согласен с этим. Кроме того, чиновник утверждает, что сторона обвинения «взяла с потолка» стоимость ремонтных работ.