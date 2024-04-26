Названа цена, за которую продает квартиру бывшая жена замминистра Иванова Mash: квартиру жены замминистра обороны Иванова выставили на продажу за 500 млн

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Тимур Иванов

Telegram-канал Mash сообщил, что квартиру экс-супруги замминистра обороны Тимура Иванова в центре Москвы выставили на продажу в тот день, когда задержали чиновника. По данным канала, за жилье просят 500 млн рублей.

По информации Mash, квартира площадью 317 квадратных метров с высотой потолка в четыре метра находится в «Доме искусств» на Поварской улице. Канал уточнил, что в ней есть столовая, гостиная, кухня, три спальни с ванной и гардеробной каждая, кабинет, гостевой санузел, постирочная, комната для одежды и помещение для персонала.

В Mash уточнили, что Иванов во время избрания судом меры пресечения просил поместить его под домашний арест в эту квартиру или в загородный дом. В издании считают, что замминистра не знал, что собственник выставил ее на продажу уже 23 апреля.

Ранее стало известно, что один из учредителей организации «Олимпситистрой» дал обличающие замглавы МО показания по делу о взяточничестве. Московский бизнесмен является подрядчиком оборонного ведомства. Согласно версии Следственного комитета, Иванов от лица Минобороны предоставлял предпринимателю более выгодные подряды через электронную систему торгов. Все это происходило в период с 2018 по 2023 год.