Опубликованы фото из рублевского особняка Иванова за 1 млрд рублей SHOT: особняк на Рублевке числится фактическим адресом проживания Иванова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал SHOT сообщил, что арестованный экс-замминистра обороны Тимур Иванов жил в особняке на Рублевке за 1 млрд рублей. По информации канала, коттедж в премиальном поселке фигурирует в материалах дела чиновника как адрес фактического проживания, при этом владельцем в кадастре указана Российская Федерация.

По информации канала, площадь особняка составляет 1000 квадратных метров, он выполнен в английском стиле из дорогого кирпича. SHOT уточнил, что сам поселок «Раздоры-2», где находится дом, обнесен трехметровым забором.

Канал добавил, что трехэтажный дом включает в себя четыре большие спальни, пять туалетных комнат, три гостиницы, камин, кинотеатр, террасу с барбекю и открытую веранду, помимо этого на участке есть гостевой дом.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что Иванов, задержанный по делу о взятке, мог проживать в особняке из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке в Москве. По данным канала, в настоящее время в здании проходят обыски. Канал уточнил, что соответствующая усадьба Анны фон Мекк была построена еще в XIX веке.