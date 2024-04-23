Заместителя главы Минобороны РФ задержали по подозрению в коррупции СК: заместитель главы МО РФ Иванов задержан по подозрению в получении взятки

Фото: Надежда Чичерова/РИА Новости

Тимур Иванов, 12.08.2023 г

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Более подробной информации ведомство не опубликовало.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович, — говорится в сообщении.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима главного нотариуса Подмосковья Станислава Смирнова, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Там отметили, что мужчина обвиняется в коммерческом подкупе. Смирнов во время заседания суда был не под арестом, ему была избрана более мягкая мера пресечения.

До этого суд в Ставропольском крае арестовал четверых фигурантов дела о взятках, среди них есть сотрудники Ространснадзора и ГИБДД. В отношении еще двух фигурантов дела государственный орган отложил рассмотрение на 72 часа. По данным следствия, подозреваемые создали и возглавили организованную преступную группу, в которую вошли сотрудники ГИБДД по Кабардино-Балкарии, а также гражданские лица.

Кроме того, стало известно, что полиция разыскивает бывшего сотрудника МВД РФ Георгия Сатюкова и его коллегу, которые фигурируют в деле о взятке в размере 4,9 миллиарда рублей. Как отмечает «Коммерсант», это рекордная взятка за всю историю ведомства.