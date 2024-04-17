На Ставрополье сотрудников Ространснадзора и ГИБДД арестовали за взятки

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Суд в Ставропольском крае арестовал четверых фигурантов дела о взятках, среди них есть сотрудники Ространснадзора и ГИБДД, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого суда. В отношении еще двух фигурантов дела суд отложил рассмотрение на 72 часа.

В отношении четверых подозреваемых рассмотрели ходатайство, им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, — сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы, следствие ходатайствовало перед судом об аресте сотрудников подразделения Ространснадзора Мурада Макиева, Александра Хаматова и Олега Кибирова, инспекторов ГИБДД Мухамеда Ханикова и Мусы Канукоева, гражданских лиц Юрия Алборова, Левана Макиева и Хасби Хачетлова, задержанных по подозрению во взяточничестве. Отмечается, что их противозаконные действия зафиксировали сотрудники ФСБ и ГУ СБ МВД РФ во время проведения оперативных мероприятий при взаимодействии с Росфинмониторингом.

По данным следствия, Макиев создал и возглавил организованную преступную группу, в которую вошли его подчиненные Хаматов и Кибиров, сотрудники ГИБДД по Кабардино-Балкарии Хаников и Канукоев, а также гражданские лица.

Целью их деятельности было систематическое получение взяток от водителей грузовиков, проезжающих стационарный пост весового контроля «Урух»: тысяча рублей за одно транспортное средство и по две тысячи — за авто с прицепом. Таким образом машинам обеспечивался беспрепятственный проезд без соответствующих проверок и даже при наличии признаков административных правонарушений.

Ранее стало известно, что полиция разыскивает бывшего сотрудника МВД РФ Георгия Сатюкова и его коллегу, которые фигурируют в деле о взятке в размере 4,9 миллиарда рублей. Как отмечает «Коммерсант», это рекордная взятка за всю историю ведомства.