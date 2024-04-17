Бывших коллег полковника Захарченко ищут за рекордную взятку «Коммерсант»: экс-сотрудника МВД Сатюкова ищут за взятку в 5 миллиардов рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшего сотрудника МВД РФ Георгия Сатюкова вместе с его экс-коллегой ищут за получение рекордной взятки за всю историю ведомства, информирует «Коммерсант». По данным журналистов, им передали в биткоинах и эфириумах сумму, соответствующую 4,9 миллиарда рублей.

Взятку мужчинам передал администратор криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd., говорится в статье. Фигуранты дела успели скрыться с деньгами за границу, отметили в издании.

Сатюков работал в бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД. Исходя из материалов дела, он вместе с бывшим коллегой Дмитрием Соколовым навязал «крышу» системному администратору криптобиржи, добавили авторы материала. Деньги экс-сотрудники ведомства получали с марта 2019 года по октябрь 2021 года, констатировали журналисты.

На данный момент обвиняемые заочно арестованы и объявлены в розыск. Сатюкову вменяют получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), Соколову — посредничество в этом (ст. 291.1 УК).

До это рекорд сохранялся за бывшим полковником МВД Дмитрием Захарченко. Его приговорили к 16 годам заключения за незаконное получение 1,4 миллиарда рублей.