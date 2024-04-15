Обжалован приговор экс-замглавы департамента Росгвардии за взятки Прокуратура потребовала ужесточить приговор офицеру Росгвардии Копытову

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Главная военная прокуратура требует ужесточить приговор бывшему заместителю начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковнику Николаю Копытову, сообщили ТАСС в Московском гарнизонном военном суде. Ранее он получил четыре года тюрьмы общего режима за взятки в 2018 году в размере 10 млн рублей и кофемашины.

В Главной военной прокуратуре сочли наказание слишком мягким, уточнило агентство. При этом свою апелляцию подала защита осужденного, которая считает, что наказание оказалось слишком жестким. По информации «Коммерсанта», Копытову назначили штраф в размере 500 тысяч рублей и запретили на два года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Об аресте Копытова стало известно в конце ноября 2022 года. По версии следствия, данные средства ему вручили представители фирмы, поставлявшей форму для росгвардейцев, за заключение дополнительных контрактов почти на 2 млрд рублей.

В 2021 году Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СК материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении старших лиц Росгвардии. Речь тогда шла о четырех генералах и трех полковниках, писал «Коммерсант» со ссылкой на источники. Дело возникло после проверки внедрения в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы «Недвижимость».