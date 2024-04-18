Главному нотариусу Подмосковья озвучили приговор за коммерческий подкуп Главному нотариусу Подмосковья Смирнову дали пять лет колонии за подкуп

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима главного нотариуса Подмосковья Станислава Смирнова, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Там отметили, что мужчина обвиняется в коммерческом подкупе. Смирнов во время заседания суда был не под арестом, ему была избрана более мягкая мера пресечения.

Приговором Замоскворецкого районного суда города Москвы Смирнов Станислав Вячеславович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет со штрафом в размере 25 млн рублей в доход государства, — заявили в пресс-службе.

Смирнов при этом полностью признал вину, поэтому ему было назначено усеченное наказание. В ином случае ему грозило до 12 лет лишения свободы.

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