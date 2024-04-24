Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны ТАСС: Шойгу приказом отстранил задержанного Иванова от должности замминистра обороны

Фото: МО РФ

Тимур Иванов

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности замминистра, рассказал знакомый с ситуацией источник ТАСС. По его словам, глава ведомства уже издал соответствующий приказ.

Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации», — пояснил собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал Mash информировал, что замминистра обороны России Тимур Иванов в суде не признал вину в получении особо крупной взятки. Суд постановил взять его под стражу на два месяца. При этом сумма полученного чиновником незаконного вознаграждения, а также размер вменяемого ему следствием ущерба еще не названы.

СК России сообщил о задержании Иванова по делу о взятке 23 апреля. Дело завели по ч. 6 ст. 290 УК (о взятке в особо крупном размере). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главе государства доложили о задержании замглавы Минобороны. По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу был поставлен в известность заранее.

Ранее юрист Илья Русяев предположил, что задержанному Тимуру Иванову грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, а также штраф, превышающий сумму незаконного дохода в 70 раз. Адвокат добавил, что наказание по ч. 6 ст. 290 УК РФ предполагает взыскание зарплаты за пятилетний период.