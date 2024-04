«Плохо воюют и хорошо горят»: почему ВСУ отводят танки Abrams с фронта

В США заявили, что украинские войска отводят с фронта американские танки Abrams. Почему это происходит, сколько танков Abrams уничтожили ВС РФ?

Почему ВСУ отводят с фронта танки Abrams

Как сообщает издание Associated Press со ссылкой на американских чиновников, в настоящее время украинские войска отвели от линии боевого соприкосновения предоставленные Киеву Соединенными Штатами танки Abrams. По словам источников AP, это связано, в частности, с возросшей возможностью российских беспилотников быстро обнаруживать и уничтожать эту технику.

Высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге 25 апреля заявил журналистам, что в зоне боевых действий наблюдается распространение дронов. Как пояснил чиновник, это означает, что нет открытой местности, по которой Abrams могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными.

Отвод американских танков от линии соприкосновения подтвердил и заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди. По его словам, Вашингтон вместе с Киевом «будут работать над тем, чтобы изменить тактику». При этом другой представитель Пентагона рассказал AP, что пока ВСУ не приняли тактику, которая могла бы сделать Abrams более эффективными на фоне угрозы беспилотников.

Отвод танков Abrams с линии фронта также подтвердил депутат Верховной рады Максим Бужанский. В своем Telegram-канале он отметил, что столь дорогостоящая техника становится легкой добычей дронов.

«По какой-то причине всех очень возбудила новость о том, что мы отвели танки Abrams с первой линии боев. Да, изменился характер конфликта, бронетехника ценой в миллионы становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов», — написал депутат.

Фото: МО РФ

Что говорят в России об отводе Abrams с фронта

Политолог Сергей Марков предположил, что истинной причиной отвода танков Abrams от линии боевого соприкосновения стал удар по имиджу ВПК США, особенно на фоне предстоящих президентских выборов и избирательной кампании действующего американского лидера Джо Байдена.

«Танки США Abrams отводятся ВСУ с фронта. По требованию США. Потому что Abrams плохо воюют и хорошо горят. От этого огромный ущерб для ВПК США. И поэтому Вашингтон потребовал от Киева увести их с фронта, чтобы картинка, как горят Abrams, не показывалась по ТВ. И не портила бюджет спонсоров избирательной кампании Байдена. И это коррупция тоже», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя отвод Abrams с линии фронта, отметил, что эти танки, согласно плану Запада и Киева, должны были обеспечить перелом в сторону Украины, но вышло все наоборот.

«Американские „Абрамсы“ отводят с передовой, поскольку они оказались слишком уязвимыми для дронов. Эта „чудо-техника“ вместо того, чтобы обеспечить перелом в ходе военных действий, бежит с фронтов, помогая перелому в другую сторону. Что должны подумать теперь покупатели американского оружия во всем мире? Как минимум задуматься, что они покупают и проходят ли эти вооружения проверку боем, а не просто элегантную езду на полигоне», — пишет сенатор в Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Пушков

Сколько танков Abrams уничтожили ВС РФ

Согласно данным Associated Press, Украина потеряла пять Abrams из полученных 31. Издание The New York Times уточняло, что такого числа танков ВСУ лишились за последние два месяца. AP отмечает, что один Abrams стоит около $10 млн. Первые такие машины Вашингтон передал Киеву в сентябре 2023 года.

Минобороны России доложило о первом уничтоженном Abrams в конце февраля этого года, всего же ведомство отчитывалось о шести таких танках. В последний раз о поражении Abrams российские военные сообщали в начале апреля.

«На Авдеевском направлении <...> противник потерял до 295 военнослужащих, танк Abrams производства США, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — отмечалось в сводке МО РФ от 1 апреля.

