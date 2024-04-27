Российские войска «ослепляют» технику ВСУ: новости СВО на утро 27 апреля

Фото: МО РФ

Военнослужащие ЦВО эвакуировали с линии фронта под Авдеевкой подбитую инженерную машину разграждения М1150 ABV на базе танка M1 Abrams, сообщил заместитель командира полка с позывным «Вольск». По его словам, они также вывезли бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88А Hercules, которые США ранее передали ВСУ.

Согласно данным Associated Press, Украина потеряла уже пять Abrams из полученных 31, причем только за последние два месяца. Эксперты напомнили, что один Abrams стоит около $10 млн и первые такие машины Вашингтон передал Киеву в сентябре 2023 года.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 26 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Над Краснодарским краем подавили 10 дронов ВСУ, поврежден завод

Российская противовоздушная оборона (ПВО) подавила более 10 беспилотников ВСУ в Славянском, Северском и Кущевском районах, написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, дроны противника пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена ректификационная колонна на территории завода в Славянске-на-Кубани, сообщил глава муниципального округа Роман Синяговский. Резервуарный парк не пострадал, отметил он.

Мирный житель погиб при ударе украинских войск по Херсонской области

Один человек погиб после попадания снаряда, выпущенного Вооруженными силами Украины, в частный дом в Каховке, написал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в результате обстрела также были ранены двое местных жителей. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Кроме того, украинские военные также ударили по жилому сектору в Горностаевке, добавил глава области. В результате пострадали три жилых дома, но обошлось без жертв и раненых, констатировал Сальдо.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Боец ВС РФ «укротил» вещмешком дрон-камикадзе ВСУ

Боец Вооруженных сил РФ при помощи вещмешка уничтожил дрон-камикадзе ВСУ, написал в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев. По его словам, оператор украинского беспилотника пытался найти цель для подрыва, однако наткнулся на отважного российского военного.

В итоге дрон взорвался, однако солдату удалось выжить. Российский боец получил легкие ранения, констатировал Соловьев.

Войска РФ продвигаются в районе Работино

Вооруженные силы России продвинулись северо-западнее села Работино в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, они взяли важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские военные задействовали в операции артиллерию и танки, отметил он. При этом бои за само Работино продолжаются.

В четырех областях Украины прогремели взрывы

Серия взрывов произошла в четырех областях Украины. По данным СМИ, громкие звуки раздались на западе страны. Местные власти эти сведения не комментировали.

Как уточнили журналисты, взрывы зафиксированы в Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Кроме того, на всей территории Украины звучит воздушная тревога, констатировал телеканал.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

«Машина для ведения войны»: в США раскрыли особенность российской армии

Российская армия действует эффективно и реагирует на изменения на поле боя в зоне специальной операции, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. По его словам, она является своеобразной машиной для ведения войны в современных условиях.

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