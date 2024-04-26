Киев получил плохую новость от союзников: новости СВО на вечер 26 апреля

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Кайса Оллонгрен и Владимир Зеленский

Перспектива того, что Украина не сможет одержать победу в вооруженном противостоянии, является реальной, заявила и. о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Она отметила, что Россия продемонстрировала впечатляющую оперативность в переходе к военной экономике.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 26 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Что еще сказала глава Минобороны Нидерландов?

Оллонгрен оценила ситуацию на фронте в интервью газете NRC. Она отметила, что Россия сумела наладить производство боеприпасов быстрее, чем ожидал Запад.

«РФ перешла к военной экономике, начала производить гораздо больше оружия и смогла пополнить свои запасы гораздо быстрее, чем мы ожидали. <...> Это усугубило ситуацию, теперь существует реальная перспектива того, что Украине в конечном итоге не удастся победить Россию», — сказала она.

Оллонгрен указала, что ситуация на фронте осложнена нехваткой боеприпасов у ВСУ. Она также отметила, что Россия сумела «перегрузить» украинскую систему ПВО ракетами и дронами.

Чем СВО завершится для России?

Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, после окончания конфликта Москве предстоит договариваться со странами Европы для выстраивания взаимоотношений.

«Так или иначе отношения придется выстраивать [с европейскими соседями]. Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для нас», — сказал представитель Кремля.

Песков признал, что России и странам Европы после завершения СВО не удастся выстроить сотрудничество в прежнем формате. При этом он подчеркнул, что географически РФ и Европе никуда друг от друга не деться, поэтому предстоит в любом случае строить отношения на новых основах.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Какие плюсы Шойгу увидел в СВО?

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС заявил, что опыт СВО оптимизирует боевую работу российских войск. Также, по словам министра, на его основе развивается ОПК страны и совершенствуется система подготовки военных кадров.

Шойгу подчеркнул, что ВС РФ продолжают эффективно вести спецоперацию и все ее цели будут достигнуты. При этом попытки Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал, добавил он.

«Российские вооруженные силы продолжают эффективно вести специальную военную операцию. Все ее цели будут достигнуты. <...> Все попытки Запада нанести нам стратегическое поражение бесперспективны», — сказал Шойгу.

Какая обстановка складывается в зоне СВО?

Расчет зенитно-ракетного комплекса «Оса» в составе группировки войск «Центр» обеспечил продвижение мотострелков под Авдеевкой, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие поразили БПЛА противника.

Также российское военное ведомство сообщило, что ВС РФ ударили по эшелону с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное в Донецкой Народной Республике. Цель поражена оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

В свою очередь MK.RU сообщил, что российская армия начала наносить удары по железнодорожной инфраструктуре, через которую перебрасываются резервы и техника ВСУ. По информации издания, объекты стали целями российских бойцов после поставок на Украину военной помощи из США.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС РФ уничтожили в Харьковской области базу украинской диверсионно-разведывательной группы, атаковавшей Белгородскую область. По его словам, пункт дислокации ВСУ ликвидирован в Чугуевском районе.

Фото: МО РФ

Что на Украине говорят о ситуации на фронте?

Пленный украинский военный из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Иванащенко рассказал ТАСС, что сослуживцы пытались убить сдавшихся российским военнослужащим бойцов FPV-дронами. По его словам, было проведено несколько атак.

«Нас выводил русский спецназ. Мы бежали, и по нам начали фипивишки (FPV-дроны. — NEWS.ru) работать. Наши были. Я бежал, увидел, что на меня дрон нацелен. Я ему показываю на изоленту — опознавательный знак. И дрон стоял, затем упал. Ну и я побежал дальше. Мы уже в посадку забежали. <...> Этот дрон снова поднялся, развернулся и все-таки догнал меня прямо в ногу», — сказал он.

Тем временем командир 93-й бригады ВСУ офицер Павел Палиса в беседе с изданием «Общественное» заявил, что в украинской армии не хватает живой силы. По его словам, Вооруженные силы России сильнее войск Украины примерно в 5–7 раз. При этом он подчеркнул, что ВСУ продолжают нести потери.

Что известно о передаче Украине ракет Taurus?

Старший научный сотрудник MSC (Мюнхенская конференция по безопасности) Нико Ланге заявил, что ФРГ может тайно передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. Он сослался на тайные поставки дальнобойных баллистических ракет американского производства ATACMS, заявив, что Германия должна последовать примеру США.

Военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев предположил в разговоре с NEWS.ru, что Германия действительно может пойти на такой шаг. По его словам, раз на подобные меры идут американцы, почему это не могут попробовать немцы. В то же время Перенджиев отметил, что российские войска готовы дать отпор подобным ракетам.

Разработка ракеты Taurus началась 30 лет назад силами немецкой компании LFK и шведской SAAB Bofors Dynamics. Ракета наводится на цель не только с помощью GPS, но и обладает машинным зрением, ориентируясь на местности. Taurus способна лететь на высоте 30 метров, огибая рельеф, и поражать цели на дальности 500 километров.

Фото: Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press Taurus

Почему Испания согласилась передать ракеты Украине?

Испания согласилась поставить ракеты для систем ПВО Patriot на Украину в условиях давления со стороны НАТО и Евросоюза, сообщает газета El Pais со ссылкой на правительственные источники. Обозреватель издания Мигель Гонсалес уточнил, что требования поставить вооружение Киеву получили и другие европейские страны.

«Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС, требующих от европейских стран, у которых есть эти американские системы, поставить их Киеву», — написал Гонсалес.

При этом отмечается, что передавать сами системы противовоздушной обороны Киеву Мадрид не собирается.

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