Сдавшийся в плен боец ВСУ рассказал, как сослуживцы пытались его убить ТАСС: ВСУ атаковали FPV-дронами сдавшихся в плен сослуживцев под Авдеевкой

Фото: МО Украины

Пленный украинский военный из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Иванащенко рассказал ТАСС, что сослуживцы пытались убить сдавшихся российским военнослужащим бойцов FPV-дронами. По его словам, было проведено несколько атак.

Нас выводил русский спецназ. Мы бежали, и по нам начали фипивишки (FPV-дроны. — NEWS.ru) работать. Наши были. Я бежал, увидел, что на меня дрон нацелен. Я ему показываю на изоленту — опознавательный знак. И дрон стоял, затем упал. Ну и я побежал дальше. Мы уже в посадку забежали. <...> Этот дрон снова поднялся, развернулся и все-таки догнал меня прямо в ногу, — заявил Иванащенко.

По его словам, сдалась группа из восьми человек. Их пытались атаковать несколько раз. Для ударов ВСУ применили два вида дронов. Ранения от этих ударов получили несколько украинских военнослужащих. По словам Иванащенко, операторы БПЛА «просто не попали».

Иванащенко был мобилизован в 2022 году, но попал на фронт лишь спустя два года. Боец сдался в районе села Тоненькое на Авдеевском направлении в середине апреля.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о сдаче в плен трех военнослужащих украинской армии. По словам губернатора, для этого бойцы переплыли Днепр. При этом о своем намерении сдаться солдаты ВСУ объявили российской стороне заранее, их действия координировались.