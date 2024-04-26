Офицер ВСУ пожаловался на нехватку живой силы в армии Офицер ВСУ: российская армия превосходит по силе украинскую в семь раз

В украинской армии не хватает живой силы, заявил командир 93-й бригады ВСУ офицер Павел Палиса в беседе с изданием «Общественное». По его словам, Вооруженные силы России сильнее войск Украины примерно в 5–7 раз. При этом он подчеркнул, что ВСУ продолжают нести потери.

На участке, где работает 93-я бригада, по состоянию на сейчас я не могу сказать, что противник превышает в 10 раз. А где-то в 5–7 — да, — уточнил Палиса.

Офицер также добавил, что украинская армия быстро утрачивает бойцов, обладающих тренировкой и опытом, которые можно было бы передать свежемобилизованным. По его мнению, так подразделения теряют «тот прочный позвоночник, на который можно навешать дополнительно».

Ранее пленный украинский военный из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Иванащенко заявил, что сослуживцы пытались убить сдавшихся российским военнослужащим бойцов FPV-дронами. По его словам, было проведено несколько атак.

Бывший командующий Сухопутными войсками ВС Польши генерал Вальдемар Скшипчак, комментируя ситуацию в ВСУ, отметил, что сейчас украинская армия испытывает острую нехватку солдат. По его мнению, для продолжения вооруженного противостояния Киеву потребуется около 150–200 тысяч военнослужащих. Он также утверждает, что ВСУ понадобится время, чтобы реализовать очередной военный пакет США.