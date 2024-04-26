Марочко рассказал об уничтожении базы атаковавших Белгородскую область ДРГ Марочко: под Харьковом уничтожили базу атаковавших Белгородскую область ДРГ

Фото: МО РФ

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области базу украинской диверсионно-разведывательной группы, атаковавшей Белгородскую область. По его словам, которые приводят РИА Новости, пункт дислокации ВСУ ликвидирован в Чугуевском районе. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Марочко отметил, что в учебном заведении Кирилловки располагалась ДРГ, которая регулярно атаковала Белгородскую область. Кроме личного состава ВСУ, были уничтожены западные инструкторы и наемники, добавил он.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по железнодорожной станции в городе Балаклея в Харьковской области. По его словам, это произошло днем 25 апреля во время выгрузки личного состава Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Лебедев отметил, что число пострадавших и погибших солдат ВСУ неизвестно. Он добавил, что место происшествия оцепили, на месте атаки было много скорых.

До этого Лебедев сообщал, что российские войска ударили по Харькову. Он заявил о повреждении общежития украинских военных, а также о прилете по зданию, использовавшемуся для ротации ВСУ в поселке Боровая. Минобороны России данную информацию также не комментировало.