Шойгу раскрыл положительный эффект от СВО Шойгу: опыт СВО оптимизирует боевую работу российских войск

Фото: МО РФ

Опыт СВО оптимизирует боевую работу российских войск, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС. Также, по его словам, на его основе развивается ОПК страны и совершенствуется система подготовки военных кадров, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что ВС РФ продолжают эффективно вести спецоперацию и все ее цели будут достигнуты. При этом попытки Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал, добавил он.

Российские вооруженные силы продолжают эффективно вести специальную военную операцию. Все ее цели будут достигнуты. <...> все попытки Запада нанести нам стратегическое поражение бесперспективны, — сказал Шойгу.

Также министр напомнил, что Россия никогда не имела намерений нападать на страны НАТО. По его словам, в рамках СВО Москва защищает интересы своих людей на исторических территориях. Шойгу отметил, что российская сторона всегда прилагала максимум усилий для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире.

Шойгу уточнил, что коллективный Запад, демонстрируя стремление к деэскалации, продолжает «накачивать Киев оружием». Кроме того, в зоне боевых действий присутствуют западные наемники и специалисты.