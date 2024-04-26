Один человек погиб после удара ВСУ по Херсонской области Сальдо: один человек погиб и два пострадали после удара ВСУ по Каховке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Один человек погиб после попадания снаряда, выпущенного Вооруженными силами Украины, в частный дом в Каховке, написал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в результате обстрела еще были ранены двое местных жителей. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В Каховке снаряд киевских террористов прилетел прямо в частный дом. Из-за теракта погиб один человек, ещё два получили ранения средней степени тяжести и попали в больницу, — говорится в сообщении.

Украинские военные также ударили по жилому сектору Горностаевке, добавил глава области. В результате пострадали три жилых дома, но обошлось без жертв и раненых, констатировал Сальдо.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что село Пороз Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотников. Погибли два мирных жителя — женщина, лежавшая с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней, добавил он.

До этого Вооруженные силы Украины открыли огонь по городу Шебекино. В результате обстрела произошло повреждение линии электропередачи. По словам Гладкова, жители Шебекино и села Ржевка частично остались без света. При обстреле никто не пострадал.